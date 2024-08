Danso kurz vor Roma-Transfer

Kevin Danso dürfte mit seinem Wechsel zur AS Roma zum teuersten österreichischen Verteidiger der Geschichte aufrücken.

Die AS Roma will ihr Angebot für ÖFB-Verteidiger Kevin Danso erhöhen, um dessen Club RC Lens zu überzeugen, den 25-Jährigen nach Italien ziehen zu lassen. Die Franzosen hätten ein Roma-Angebot für einen Leihvertrag mit Übernahmepflicht für 23,5 Mio. Euro abgelehnt, berichtete die italienische Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" (Dienstag-Ausgabe). Lens verlange 25 Mio. Euro für den Spieler.

Danso soll Transfer bereits zugestimmt haben

Die beiden Clubs suchen nach einer Einigung. Da Danso dem Transfer bereits zugestimmt habe, sollte dem Deal nichts mehr im Weg stehen, berichtete die "Gazzetta". Am Sonntag hatte sich der ÖFB-Spieler nach dem 2:0-Heimsieg in der Liga gegen Stade Brest bereits mit einer Runde im Stadion von den Lens-Fans verabschiedet. Im Sportzentrum von Lens wurde der Innenverteidiger mit einem Plakat mit der in deutscher Sprache verfassten Aufschrift "Auf Wiedersehen Danso!" verabschiedet.

Wunschkandidat von Roma-Trainer De Rossi

Der in Großbritannien aufgewachsene Abwehrspieler aus der Steiermark ist ein Wunschkandidat von Roma-Trainer Daniele De Rossi, der nach einem schlechten Saisonstart ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist. Am Sonntag hatte der Hauptstadtclub eine 1:2-Niederlage gegen Empoli erlitten. Um Danso hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Wechselgerüchte gegeben. Auch Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo soll laut "Gazzetta"-Angaben bei Lens vorstellig geworden sein.