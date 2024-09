Mehrere Hooligans-Festnahmen bei Arnautovic-Klub

Im Rahmen einer groß angelegten Mega-Razzia wurden am Montag mehrere Hooligans von AC Milan und Arnautovic-Arbeitgeber Inter Mailand festgenommen.

Schock in der italienischen Fußballszene – Am Montag schlug die Polizei in Mailand mit voller Härte zu! Mehrere Hooligans der beiden Top-Klubs AC Milan und Inter Mailand wurden festgenommen, nachdem die Ermittlungsbehörden zahlreiche Hausdurchsuchungen durchgeführt hatten. Besonders brisant: Die Ermittlungen stehen unter der Leitung der Anti-Mafia-Behörden!

Zusammenarbeit mit der Mafia?

Die Festgenommenen, darunter führende Köpfe der Ultra-Gruppierungen beider Vereine, werden mit schweren Vergehen wie Erpressung und Körperverletzung in Verbindung gebracht. Die Vorwürfe könnten kaum gravierender sein: Die Hooligans sollen eng mit Mafia-Strukturen verflochten sein, insbesondere der kalabresischen Mafia-Vereinigung 'Ndrangheta.

Es wird ihnen vorgeworfen, systematisch Fußballfans bei Parkplatzgebühren und Ticketpreisen erpresst zu haben – angeblich auf direkte Anweisung der Mafia. Die Behörden gehen davon aus, dass die Machenschaften der Ultra-Clans längst nicht nur auf den Fußball beschränkt sind.Alte Verstrickungen neu aufgedeckt. Die Vorwürfe bestätigen, was in der italienischen Fußballszene schon lange als offenes Geheimnis gilt: Die Verbindungen zwischen den Ultra-Clans und der Mafia sind tief. Die jetzigen Festnahmen zeigen, wie weitreichend und gefährlich diese Verflechtungen mittlerweile sind.