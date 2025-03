Hammer-Gerücht um Jürgen Klopp

Jürgen Klopp wird mit einer Rückkehr auf die Trainer-Bank in Verbindung gebracht.

Jürgen Klopp wird weniger als ein Jahr nach seinem Abschied vom FC Liverpool zum Ende der Saison 2023/24 mit einer sensationellen Trainer-Rückkehr in Verbindung gebracht.

Emotionaler Abschied

Klopp hatte das Gefühl, keine Energie mehr zu haben, trat nach neun erfolgreichen Jahren als Liverpool-Trainer zurück und feierte einen emotionalen Abschied in Anfield gegen die Wolves.

Klopp gönnte sich eine Auszeit vom Stress des Trainerdaseins, übernahm aber dann den Position bei Red Bull als Leiter Global Soccer für die zahlreichen Vereine des Vereins.

Mehrere Optionen

Klopp hat zwar keine Eile, auf die Trainerbank zurückzukehren, doch Berichten zufolge öffnen sich für den Deutschen eine Optionen auftun. Der Journalist Graeme Bailey behauptet, Klopps Name werde von Real Madrid diskutiert, da Carlo Ancelotti stark mit dem vakanten Posten in Brasilien in Verbindung gebracht werde.