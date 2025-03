Hammer-Gerücht: Klopp & Red Bull sollen Juventus Turin übernehmen

Bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin brodelt es. Hinter den Kulissen wird bereits an einem Machtwechsel gearbeitet, laut Medienberichten sollen auch Red Bull und Jürgen Klopp als Trainer dabei eine Rolle spielen.

Bahnt sich bei Juventus Turin ein Putsch an? Wie die italienische Sport-Zeitung "Tuttosport" berichtet, will Andrea Agnelli bei der "Alten Dame" zurück an die Macht. Der ehemalige Präsident wurde im Rahmen des Bilanz-Fälschungs-Skandals 2023 für 2 Jahre vom italienischen Fußballverband gesperrt. Damals soll Juventus die Vereinsbilanz um etwa 100 Millionen Euro beschönigt haben. Neben der Sperre von Agnelli, dem damaligen Vizepräsidenten Pavel Nedved und dem ehemaligen Geschäftsführer Fabio Paratici kassierte Juventus damals 15 Punkte Abzug in der Meisterschaft und wurde von der UEFA wegen Finanzverstößen von den europäischen Klubbewerben ausgeschlossen.

Mittlerweile sind die Strafen abgesessen, und die damals handelnden Personen dürften wieder in Italiens Fußball aktiv werden. Das dürfte Agnelli motivieren, seinen Herzensverein zurück in Familienbesitz zu bekommen. Derzeit hält die Investmentfirma der Agnellis unter der Leitung von Cousin John Elkann 63,8 Prozent der Kapitalanteile und 77,9 Prozent der Stimmanteile des Vereins. Allerdings dürfte dem ehemaligen Präsidenten die Führung unter Gianluca Ferrero nicht gefallen.

Gianluca Ferrero führt die Geschäfte bei Juventus Turin. © Getty ×

Gespräche laufen seit Monaten

Seit dem strafbedingten Rückzug als Präsident des Rekordmeisters konnten die Turiner keinen Meistertitel mehr holen. Einzig der Gewinn der Coppa Italia konnte in dieser Zeit gefeiert werden. Der erfolgsverwöhnte Sohn der Unternehmerfamilie hat sich laut dem Bericht zum Ziel gemacht, dass seine Familie wieder an der Macht ist. Sein Großvater Edoardo übernahm die Führung der "Alten Dame" 1923, seitdem war auch sein Vater und sein Onkel Präsident. Nun hat erstmals kein Mitglied der Agnelli-Familie das Sagen.

Andrea Agnelli (r.) im hitzigen Gespräch mit Cousin John Elkann. © Getty ×

Hinter den Kulissen soll Agnelli bereits mehrere Gespräche - auch mit Ferrero - geführt haben. Mit einer Investorengruppe aus den USA, die Red Bull zuzuordnen ist, will er sich die Anteile an Juventus von Exor zurückkaufen. Mit den neuen Geldgebern und Red-Bull-Power soll der Erfolg nach Turin zurückkehren.

Klopp-Hammer & brisanter Deal

Agnellis Plan ist allerdings noch nicht zu Ende. Sollte die Übernahme tatsächlich gelingen, will er auch mit einem Trainer-Hammer für einen Paukenschlag sorgen. Die Idee des 49-jährigen Unternehmers ist es, dass Red Bulls Sportboss Jürgen Klopp auch als Trainer übernehmen soll und Juventus zurück an die Spitze der Serie A führen soll.

Doch der mögliche Red-Bull-Einstieg birgt auch einiges an Brisanz. Im Vorjahr einigte sich der Salzburger Energy-Drink-Konzern auf einen einjährigen Sponsor-Deal mit Stadtrivale FC Torino. Eine mögliche Übernahme dementierte der Torino-Eigentümer Urbano Cairo. Fakt ist, dass die Bullen seit Jahren auch in Italien Fuß fassen wollen, nun könnte sich eine noch nie dagewesene Möglichkeit mit einem echten Kapazunder auftun und das ausgerechnet beim Erzrivalen in der norditalienischen Fußball-Metropole.