Erfolgstrainer Oliver Glasner: Zuerst Wembley, dann Red Bull

RB Leipzig will Oliver Glasner. Unser Erfolgstrainer hat (noch) andere Pläne.

Mit Crystal Palace steht der Salzburger im FA-Cup-Viertelfinale und trifft dort auf Lokalrivalen Fulham. Trotz eines holprigen Saisonstarts, kein Sieg in den ersten acht Runden, setzen die Eagles Anfang März zum Höhenflug an. Grund: Palace hat mit dem Abstieg nichts zu tun und die Fans träumen bereits vom Wembley.

Im englischen Fußball-Tempel finden traditionell die beiden Halbfinal-Duelle sowie das Endspiel statt. Der Sieger qualifiziert sich zudem für die Europa League. Ausgerechnet jenen Bewerb, den Oliver Glasner bereits gewinnen konnte. Zur Erinnerung: Mit Eintracht Frankfurt stemmte Glasner den Pokal in Sevilla nach einem Sieg über die Glasgow Rangers in die Luft.

Geht es nach internationalen Medien, soll Glasner bald wieder der Weg nach Deutschland führen. Er soll in Leipzig der Nachfolger von Marco Rose werden. Dieser steht nach einer Pleite gegen Mainz vor der Ablöse. Die RB-Bosse haben Glasner zum Top-Kandidaten auserkoren, doch bislang konnte ausgerechnet Jürgen Klopp in seiner Funktion als "Head of Global Soccer" Rose vor dem Aus retten. Doch dessen Zeit neigt sich dem Ende zu.