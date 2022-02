Milan neuer Leader in Italiens Serie A

Hochspannung im italienischen Titelkampf: Der AC Milan hat Stadtrivale Inter die Tabellenführung weggeschnappt.

Der AC Milan hat in der italienischen Fußball-Serie-A am Sonntag wieder die Spitzenposition eingenommen. Dank des 1:0-Heimsiegs gegen Sampdoria Genua überholten die Rossoneri in der 25. Runde den Stadtrivalen Inter, der sich am Samstag mit einem 1:1 gegen Napoli begnügen musste. Den einzigen Treffer Milans erzielte Rafael Leao in der 8. Minute. Inter, das in den letzten beiden Runden nur einen Punkt holte, liegt einen Zähler hinter Milan, hat aber ein Spiel weniger am Konto.