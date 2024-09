Roma wirft De Rossi raus

Die AS Roma hat sich nach nur vier Runden in der italienischen Fußball-Meisterschaft von Trainer Daniele De Rossi getrennt.

Die 41-jährige Club-Legende hatte die Roma erst im Jänner als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach unter anderem ins Halbfinale der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Die überraschende Entscheidung erfolge "im Interesse der Mannschaft", hieß es in einem Statement des Clubs am Mittwoch.

Weltmeister mit Italien

Die Römer holten in den ersten vier Spielen nur drei Unentschieden und verloren ihr bisher einziges Heimspiel gegen den Außenseiter Empoli. Das Ziel des dreimaligen italienischen Meisters ist die Qualifikation für die Champions League, in dieser Saison geht die Mannschaft in der Europa League an den Start. De Rossi spielte als Profi von 2002 bis 2019 für die Roma, mit Italiens Nationalteam wurde er 2006 Weltmeister.