Serie-A-Kracher: Inter gegen Napoli – Arnautovic weiter in Wartestellung

Marko Arnautovic muss bei Inter Mailand weiter auf Einsatzzeit hoffen. Ob der Österreicher im Serie-A-Topspiel gegen Napoli endlich zurückkommt?

Am Sonntagabend kommt es im San Siro zum Showdown in der Serie A: Inter Mailand trifft auf Tabellenführer Napoli. Während Inter nur einen Punkt hinter Napoli liegt und mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte, steht Marko Arnautovic weiterhin im Schatten. Der 35-jährige Österreicher kam in der laufenden Saison bisher nur sporadisch zum Einsatz und wartet seit Mitte September auf Spielzeit in der Liga.

Arnautovic als Joker? – Inter-Coach Inzaghi setzt auf Star-Sturm

Inter-Coach Simone Inzaghi hat betont, dass ihm 23 spielbereite Profis zur Verfügung stehen, dennoch bleibt Arnautovic auf der Bank. Trotz seiner Erfahrung und seines Potenzials hat der Stürmer in dieser Saison erst knapp 40 Minuten gespielt. Die Offensive um Lautaro Martinez ist gut besetzt, was die Chancen für Arnautovic auf regelmäßige Einsätze bisher reduziert. Ob er gegen Napoli als Joker eine Rolle spielen könnte, bleibt jedoch offen.

Napoli unter Druck nach Niederlage gegen Atalanta

Napoli kassierte zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Atalanta und will nun gegen Inter Wiedergutmachung leisten. Ein weiteres verlorenes Spiel könnte die Tabellenführung kosten und Napoli aus den Top Drei verdrängen. Trainer Antonio Conte steht entsprechend unter Druck, mit einem Sieg gegen Inter die Verfolger auf Distanz zu halten.

Weitere Serie-A-Highlights: Lazaro und Torino im Derby gegen Juventus

Auch Valentino Lazaro steht in der Serie A vor einer wichtigen Partie: Sein Club Torino trifft am Samstag auf Juventus, das seit 19 Spielen ungeschlagen ist. „Il Toro“ hat jedoch eine schwache Phase hinter sich und musste sechs Niederlagen in sieben Pflichtspielen einstecken – das Derby gegen Juve wird zur echten Herausforderung.

Marko Arnautovic hofft derweil, im Topspiel gegen Napoli endlich wieder Einsatzzeit zu bekommen. Ob er seine Rolle im Team weiter ausbauen kann, wird sich im San Siro zeigen – doch das Topspiel gegen den Tabellenführer könnte ein entscheidender Moment sein.