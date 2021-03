Juve-Legende Buffon wegen Gotteslästerung gesperrt

Fußball-Veteran Gianluigi Buffon muss eine im Fußball ungewöhnliche Sperre absitzen.

Der italienische Fußball-Torhüter Gianluigi Buffon von Juventus Turin ist wegen Gotteslästerung für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes FIGC bestrafte den 43-Jährigen am Dienstag wegen einer blasphemischen Äußerung am 19. Dezember 2020 beim 4:0-Auswärtssieg gegen Parma. Buffon kam als Nummer zwei seines Clubs in dieser Saison erst zu fünf Einsätzen in der Serie A.

Es ist nicht die erste derartige Sperre in dieser Saison. Auch Bryan Cristante von der AS Rom und Lazios Manuel Lazzari sind bereits für blasphemische Äußerungen gesperrt worden.