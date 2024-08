Klopp: Kalender ist "völliger Wahnsinn"

Ex-Liverpool-Trainer: "Spieler werden komplett überbelastet"

Jürgen Klopp hat den internationalen Fußballkalender als "völligen Wahnsinn" bezeichnet und eine Abkehr von immer mehr Spielterminen gefordert. "Wie kann sich der Fußball am besten weiterentwickeln? Die besten Spieler müssen genug Zeit haben zu regenerieren", sagte der frühere Liverpool-Coach bei einem internationalen Trainerkongress. "FIFA und UEFA arbeiten auch nicht zusammen. Jeder sucht für sich, den besten Schnitt zu machen. Das ist ein riesengroßes Problem."

Als Beispiel nannte der frühere Liverpool-Trainer die anstehende Spielzeit in der Premier League. "In England gibt es noch gar keine Lösung für den Fall, dass ein Club alle Endspiele erreicht. Sollte eine Mannschaft alle Cup-Finals erreichen, wissen sie noch nicht, wie sie das regeln sollen. Sie hoffen, dass keiner so weit kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Spieler werden komplett überbelastet", sagte der 57-Jährige. Es gehe eben "immer ums Geld".