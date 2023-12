Körperverletzung: Ex-Nationalspieler wird angeklagt

Neo-Rapid-Coach Klauß hofft auf Geburtstagssieg Nach seinem erfolgreichen Einstand in der Allianz Arena hat Robert Klauß auch für seine erste Auswärtsreise als Rapid-Trainer drei Punkte auf dem Wunschzettel. Einen Tag nach seinem 39. Geburtstag treffen die Hütteldorfer am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) in Innsbruck auf WSG Tirol.