Kopfschütteln über schräges Interview mit Haaland

Nach dem Champions-League-Spiel musste der BVB-Torjäger ein schräges Interview über sich ergehen lassen.

Nach seinem Doppelpack in der Champions League gegen Brügge, wartete die Herausforderung für den BVB-Stürmer Erling Haaland (20) nach dem Spiel. In einem TV-Interview musste sich der Norweger komische Fragen gefallen lassen. Schon die erste Frage kommt ihm eigenartig vor. "Du hast gerade deine Haare gerichtet – die hast du nicht gebraucht, da du ja zwei Mal mit dem Fuss getroffen hast...?", so die seltsame Frage eines Reporters. Haaland antwortet knapp: "Ja, das war ein guter Abend mit drei wichtigen Punkten."

Nach ein paar weiteren Fragen wird es noch schräger. "Wirst du heute alleine schlafen?", fragt ein Journalist. Haaland: "Ääähm... ja!" Der Interviewer lässt nicht locker und will wissen: "Du nimmst also keine Freundin mit nach Hause – hast keinen Hattrick erzielt?" Haaland: "Nein, habe ich nicht."

"Keine Ahnung, wohin dieses Interview jetzt führen sollte!"

Im "CBS"-Studio können die Experten Liverpool-Legende Jamie Carragher und Ex-ManCity-Star Micah Richards nicht mehr vor Lachen. Die Moderatorin sagt: "Eines der schrägsten Interviews, das wir nach einem Champions-League-Spiel gehört haben!" Richards: "Keine Ahnung, wohin dieses Interview jetzt führen sollte!" Und Carragher sagt lachend: "Jesus Christus! Ich dachte, wir werden jetzt alle entlassen!"