ManCity: Messi-Jagd geht weiter

Im gerade abgelaufenen Transferfenster kam der Wechsel von Lionel Messi zu Manchester City nicht zustande. In weniger als einem Jahr werden die Karten neu gemischt.

Englands Fußball-Topclub Manchester City bringt sich für das für 2021 zu erwartende Ringen um Argentiniens Superstar Lionel Messi bereits in Position. "Ich denke, wir haben die Finanzkraft und die Möglichkeit, diese Investition wenn nötig zu tätigen", erklärte Omar Berrada, der operative Geschäftsführer des Clubs, den "Manchester Evening News". Der 33-jährige Messi wird seinen Vertrag beim FC Barcelona diese Saison noch erfüllen, kann den Club dann aber ablösefrei verlassen.

"Was immer er kostet, er ist es wert"

Nach dem blamablen Start in die Premier League und den zahlreichen Transfers in der Defensive (fast 400 Mio. € seit Guardiolas Ankunft) steht City in der Kritik. Der erhoffte internationale Titel blieb bislang aus. Lionel Messi wird zur neuen Hoffnung in Manchester. Ex-City-Kapitän Richard Dunne ist schon voller Vorfreude: "Am Ende des Tages ist es Lionel Messi", sagte er dem britischen Sender Sky Sports. "Was immer man für ihn bezahlen muss, er ist es wert."

Fakt ist: Ein Wechsel wäre im nächsten Sommer aus Sicht von City finanziell darstellbar. Die Skyblues müssten lediglich das Gehalt des sechsmaligen Weltfußballers stemmen da der Vertrag des Katalanen ausläuft. Aber: Messi wird im nächsten Sommer 34 Jahre alt. Ob er seine Superstar-Qualitäten in den kommenden Jahren tatsächlich beibehalten kann, bleibt fraglich.