Messi gewinnt mit Inter Miami den MLS-Grunddurchgang

Inter Miami mit Lionel Messi hat als Qualifikationssieger in der US-Fußball-Meisterschaft MLS den sogenannten Supporters Shield gewonnen.

Messi hatte am Mittwoch (Ortszeit) mit zwei Toren kurz vor der Pause maßgeblichen Anteil am 3:2-Sieg gegen Columbus Crew. Durch diesen Erfolg kann Miami in den zwei noch ausstehenden Runden nicht mehr von Platz eins der Tabelle verdrängt werden. Im Play-off hat der Club aus Florida damit durchgehend Heimvorteil.

Dabei sind im Play-off auch bereits Alessandro Schöpf mit den Vancouver Whitecaps und Hannes Wolf mit dem New York City FC. David Schnegg hat mit D.C. United noch die Chance, müsste dafür die zwei ausstehenden Spiele aber gewinnen. Das Play-off startet Ende Oktober. Am 7. Dezember steht das Finale um den MLS Cup an.

Messi traf in Columbus in der 45. Minute zum 1:0 und erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus großer Distanz auch das 2:0 (45.+5). Nach dem Anschlusstor der Hausherren erzielte Luis Suarez das 3:1 für Miami (48.). Inter-Torhüter Drake Callender parierte am Ende noch einen Elfmeter. Für Messi war es der fünfte Doppelpack dieser MLS-Saison, er kommt in 17 Spielen nun auf 17 Tore.