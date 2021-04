PSG-Boss ist neuer Präsident der ECA

Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain, ist nun auch das Oberhaupt der Europäischen Clubvereinigung ECA. Der Katarer tritt die Nachfolge des Italieners Andrea Agnelli an. Der Vorsitzende von Juventus Turin war von seinem Posten bei der ECA zurückgetreten, um das mittlerweile wieder zurückgezogene Projekt für eine europäische Super League voranzutreiben.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman ???? pic.twitter.com/fYeU4eANWx