Rooney: Wilde Party mit halbnackten Frauen

Vom ehemaligen Stürmer-Star von Manchester United kursieren Bilder im Netz, die ihm mit halbnackten Frauen in einer wilden Party-Nacht zeigen. Rooney habe wohl mit Snapchat-Model Tayler Ryan und ihren Freundinnen sichtlich Spaß gehabt. Zu sexuellen Kontakt soll es aber nicht gekommen sein.

Die Bildern, die Rooney belasten, zeigen Snapchat-Shots von der Party-Gruppe in einem Hotelzimmer. Im Hintergrund liegt Ryans Freundin mit Unterwäsche im Bett. Ein anders Bild zeigt, wie Rooney in einem Club auf der Tanzfläche eine Blondine küsst und mit ihr tanzt. Der 35-Jährige sieht sich als Opfer und spricht von einer Intrige.

Wayne is asleep in the chair with his clothes on. These ladies taking pictures, and are taking advantage of him. This is not right. https://t.co/ZNPmnFMdVq

Wayne Rooney pictures from hotel room with semi-naked girls after boozy night out go viral, Ronney said after the 2 1 defeat to Salford: “All I can do is try to bring some dignity and pride back to this club" pic.twitter.com/wL40QfPJI9