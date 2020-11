Salzburg-Boss: 'Da wird Haaland landen!'

Dortmund-Knipser Erling Haaland ist bei so gut wie allen Top-Clubs heiß begehrt.

Torjäger Erling Haaland hielt es nicht lange bei Salzburg. Nach einem Jahr in der Mozartstadt verabschiedete sich der 20-Jähige Norweger Richtung Dortmund. Bald sind auch 12 Monate bei den "Schwarz-Gelben" rum. Wie lange wird der Knipser beim BVB (Vertrag bis 2024) zu halten sein? Diese Frage stellten sich auch Ex-Kicker Lothar Matthäus und Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund. Denn eines ist sonnenklar: Ganz Fußball-Europa jagt Haaland!

„Erling hat bei uns unglaublich eingeschlagen“, schwärmte Freund bei „Sky90“. Das sei „ein richtig cooler Transfer für uns“ gewesen. Im Jänner 2019 war Haaland aus seiner Heimat von Molde nach Salzburg gewechselt. Zwölf Monate später folgte der Schritt zum BVB. „Die Gespräche mit Dortmund waren kurz. Sie haben uns mitgeteilt, dass sie sich geeinigt haben. Wir hatten da nicht mehr so viel Einfluss darauf, aber es ist korrekt abgelaufen. Es waren viele Vereine interessiert und haben sich gemeldet. Am Ende war es eine Entscheidung vom Spieler“, so Freund.

Auch Bayern-Legende Matthäus sah den Transfer nach Dortmund als „richtigen Schritt, aber noch nicht der letzte“. Der TV-Experte erklärte: „Dortmund ist eine der Top-10-Mannschaften in Europa, aber da gibt es fünf, sechs bessere und da wird er irgendwann mal aufschlagen. Ich denke an die großen Vereine, nicht unbedingt Bayern München, weil Robert Lewandowski die nächsten zwei, drei Jahre noch spielen wird und so lange wird Haaland wahrscheinlich nicht in Dortmund bleiben. Aber dann eben schon Barcelona, Real Madrid, Manchester oder Klopp sucht einen Nachfolger für Firmino...“

Nächste Station: Premier League

„Da wird er landen“, war sich auch Freund sicher und stimmte Matthäus beim Stichwort FC Liverpool zu. „Er kann bei allen Vereinen der Welt spielen. Mit seiner Mentalität, seinem Willen, mit seinem Selbstbewusstsein kann er in den nächsten zehn Jahren dem europäischen Fußball einen Stempel aufdrücken.“

Jürgen Klopp wird sicher nicht abgeneigt sein, einen Spieler der Sorte Haaland in seinen Reihen zu haben. Aktuell herrscht bei den "Reds" aber eher Handlungsbedarf in der Defensive. Abwehr-Chef Virgil van Dijk fällt nach einer Knie-OP monatelange aus, zuletzt musste der unerfahrene Nathaniel Philps her halten. Könnte ausgerechnet ÖFB-Star David Alaba die Lösung der Defensivprobleme werden? Bayern beendete jüngst die Vertragsverhandlungen, der gebürtige Wiener ist nun auf dem Markt.

