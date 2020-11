So viel casht Dortmunds Wunderkind Moukoko

Dortmunds größtes Jugend-Juwel darf in Kürze bei den Profis in der Bundesliga mitspielen.

Das Warten hat ein Ende: Dortmund-Juwel Youssoufa Moukoko darf sich im Profi-Fuball beweisen. Kommenden Freitag feiert das Offensiv-Talent seinen 16. Geburtstag. Ab diesem Zeitpunkt ist es ihm erlaubt, für Borussia Dortmunds A-Team oder der zweiten Mannschaft aufzulaufen. Ein Einsatz in der Regionalliga scheint angesichts der überragenden Scorer-Werte (192 Tore in 123 Nachwuchsspielen) des 15-Jährigen so gut wie sicher.

Auch über einen Einsatz bei den Profis gegen Hertha BSC Berlin am Samstag wurde bereits spekuliert. Dass der deutsche Jung-Nationalspieler bald im deutschen Oberhaus zu sehen sein wird, daran besteht kein Zweifel.

Laut der "Bild" werden die überragenden Leistungen des Youngsters schon jetzt fürstlich entlohnt. Moukoko soll vom BVB ein Jahresgehalt von rund 350.000 Euro kassieren. Das sind umgerechnet 959 Euro am Tag. Ein ganz schön saftiger Betrag für einen Teenager.

Millionen durch Vertrag mit Nike

Doch die nächste Gehaltsstufe wartet bereits auf den Tempo-Dribbler. Spätestens in zwei Jahren, wenn Moukoko volljährig ist, wird der 2023 auslaufende Vertrag mit dem Wunderkind verlängert werden. Dann winkt dem deutsch-kamerunischen Doppelstaatsbürger ein Millionen-Betrag.

Für Moukoko nichts Neues. Durch einen Ausrüstervertrag mit Nike, den Moukoko im April 2019 abgeschlossen hatte, cashte das Wunderkind allein für die Unterschrift kolportiert eine Million Euro. Bei seinem ersten Bundesliga-Spiel streicht Moukoko einen Bonus in mittlerer sechsstelliger Höhe ein. Gesamt soll das Volumen des Sponsorendeals bei bis zu zehn Millionen Euro liegen.