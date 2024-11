Hammer-Gerücht um ÖFB-Star Danso

Nach dem geplatzten Italien-Transfer im Sommer soll nun ein spanischer Top-Klub um ÖFB-Abwehrspieler Kevin Danso werben.

Eigentlich hätte Kevin Danso bereits das Trikot der AS Roma überstreifen sollen. Im Sommer schien der Transfer vom RC Lens in die Serie A fast fix – die Fans in Rom hatten ihn bereits herzlich empfangen. Doch dann kam der Schock: Bei seinem Medizincheck soll ein Herzfehler festgestellt worden sein, und der Deal platzte. Danso musste monatelang pausieren, unterzog sich intensiven Untersuchungen und einem „minimalinvasiven Eingriff“.

Wechsel zum spanischen Top-Klub?

Doch nun ist der 26-Jährige wieder zurück! Bei Lens etablierte er sich längst wieder als Abwehrchef. Auch im Nationalteam feierte der ÖFB-Innenverteidiger beim 2:0-Sieg in der Nations League gegen Kasachstan ein erfolgreiches Comeback. Laut dem spanischen Portal Fichajes.net und Transfer-Insider Ekrem Konur soll Danso nun auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein – dabei könnte es ihn nach Spanien verschlagen.

Villarreal soll großes Interesse an dem Defensivmann haben, um seine Abwehr zu verstärken. Der Top-Klub belegt derzeit den vierten Platz in La Liga, kassierte aber bereits 19 Gegentore in 12 Spielen. Lens verlangt für den 25-Millionen-Euro-Mann wohl eine hohe Ablösesumme, doch Villarreal hofft, den Preis drücken zu können. Ein spannender Poker, der bald entschieden sein könnte.