Real Madrid blamiert sich bei Drittligisten trotz Überzahl

In der 3. Runde des spanischen Pokals “Copa del Rey“ verliert Real Madrid überraschend Auswärts gegen den Drittligisten CD Alcoyano mit 1:2 nach Verlängerung.

Am Mittwoch-Abend traf Real Madrid mit Trainer Zinedine Zidane der einige Stammkräfte schonte auf den Drittligisten Alcoyano. Wie deutlich der Qualitätsunterschied zwischen beiden Team war, zeigt ein kurzer Blick auf den Kaderwert. Alcoyano liegt bei knapp 2,6 Millionen Euro, beim spanischen Rekordmeister besitzt jeder einzelne Spieler einen höheren Marktwert (Gesamt 782 Mio.).

Kurz vor der Pause gingen die Königlichen standesgemäß durch Verteidiger Militao in Führung. Doch zehn Minuten vor Schluss konnte der krasse Außenseiter durch Jose Solbes ausgleichen. In der Verlängerung sah Alcoyano-Verteidiger Lopez Gelb-Rot. Trotz Unterzahl trafen die Hausherren in der 115. Minute zum 2:1 endstanden und sorgten so für eine großer Überraschung im Pokal.

Real-Trainer Zidane nahm sein Team im Anschluss allerdings in Schutz: „Wir haben es versucht, die Spieler haben alles gegeben. Wir hatten Chancen auf das zweite Tor. Wenn du es nicht machst, kann das passieren“, sagte er bei Realtotal. Die Madrilenen warten nun jetzt schon seit vier Spielen auf einen Sieg.