Real-Supertalent beendet Karriere

Marc Cucalón galt einst als großes Talent bei Real Madrid, doch nun ist seine Karriere schon wieder zu Ende. Nach einer schweren Verletzung und monatelangen, vergeblichen Versuchen, zurückzukommen, zieht der erst 19-Jährige einen Schlussstrich.

Ein trauriger Tag für den spanischen Fußball: Marc Cucalón, das einst als riesiges Talent von Real Madrid gehandelt wurde, beendete nach langen Comeback-Bemühungen seine Karriere im Profifußball. Diese drastische Entscheidung gab der 19-Jährige am Dienstag auf Instagram bekannt. „Nach unzähligen Rückschlägen und Komplikationen musste ich schweren Herzens die Entscheidung treffen, mich vom Fußball zu verabschieden – zumindest von dem, wie ich es mir immer erträumt hatte“, schrieb Cucalón.

»Hatte ein echtes Privileg«

Zum Kontext: Cucalón hatte seit 2016 die Jugendabteilung von Real Madrid durchlaufen und war unter anderem bereits viermal in der UEFA Youth League zum Einsatz gekommen. 2022 zog er sich dann in einem Youth-League-Spiel gegen Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss zu. Bei der anschließenden OP wurde der Sechser von einem bakteriellen Infekt der Wunde heimgesucht, von dem sich er bis heute nicht erholten konnte. Nun folgt Cucalón dem ärztlichen Rat und beendet frühzeitig seine Karriere, um sich dem Rehabilitationsprozess zu widmen.

„In den letzten zwei Jahren habe ich körperlich und geistig mit aller Kraft gekämpft und alles versucht, was in meiner Macht stand, um diesen Sport wieder genießen zu können, aber es war nicht möglich, mich davon zu erholen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist überhaupt kein trauriger Abschied. Schließlich denke ich, dass ich ein echtes Privileg hatte, Teil des besten Klubs der Welt zu sein und einen Traum gelebt zu haben", so das Real-Talent.