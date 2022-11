St. Pöltens Frauen in Prag um ersten Champions-League-Punkt

Auch Slavia in Gruppe B noch ohne Zähler.

Österreichs Fußball-Frauenmeister Sankt Pölten spielt am Mittwoch (18.45 Uhr/live DAZN) in Prag gegen Slavia um seinen ersten Zähler in Gruppe B der Champions League. Auch die vom Ex-Salzburger Karel Pitak betreuten Pragerinnen haben bisher noch nicht gepunktet, sind auch noch torlos. Sie verloren gegen Roma 0:1 und gegen Wolfsburg 0:2. St. Pölten unterlag in Wolfsburg 0:4 und bei der Heimpremiere gegen Roma 3:4. "Es wird ein hartes Spiel", weiß SKN-Trainerin Liese Brancao.

Testsiege im Ausmaß von 4:0 und 5:1 in den vergangenen beiden Jahren gegen Slavia geben dem ÖFB-Vertreter Zuversicht, 2019 hingegen war man gegen diesen Gegner mit 0:6 untergegangen. "Aber das alles zählt jetzt sowieso nicht. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe", erklärte Brancao. "Dass wir es drauf haben, hat man zuletzt im Heimspiel gegen die AS Roma gesehen - da waren wir wirklich knapp dran." Mit drei Gegentreffern innerhalb von fünf Minuten ist gegen die Italienerinnen aus einem 0:2 ein 2:3 geworden.