Statt Haaland: Barca und ManCity haben Alternative

Der Poker um Dortmund-Knisper Erling Haaland ist vor wenigen Tagen eröffnet worden. Manchester City schnürte bereits ein 350-Millionen-Paket. Das Berater-Team wurde in Barcelona gesichtet, mit Real Madrid laufen bereits seit längerem Gespräche. Das weiße Ballett soll in der "Pole-Position" stehen und Haaland wäre zu einem Wechsel nach Madrid nicht abgeneigt.

Falls Real tatsächlich den Mega-Zuschlag erhält, müssen sich Barca und ManCity nach Alternativen umsehen. Eine davon wäre Romelu Lukaku!

Italienische Medien berichten, dass Inter Mailand ein Verlust im aktuellen Geschäftsjahr von rund 130 Millionen Euro erwartet. Um diese Lawine abzuwehren, könnte man sich einen Verkauf von Lukaku vorstellen. Der bullige Stürmer ist von der Statur her ähnlich wie Haaland und könnte als "Plan B" für Barca und ManCity dienen.

Inter will für den 27-Jährigen 120 Millionen Euro Ablose. Lukaku kam erst vor zwei Jahren von Manchester United zu den Mailändern - damals für eine Ablöse von 75 Millionen Euro. Mit bislang 19 Toren in 26 Spielen steht der Knipser nur hinter Cristiano Ronaldo in der Torschützenliste der Serie A.