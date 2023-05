'Superclasico' endet mit totalem Chaos

Chaotische Szenen beim Superclásico zwischen River Plate und Boca Juniors in Buenos Aires.

Nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung traf Miguel Borja am Sonntag kurz vor Abpfiff für den Gastgeber River zum 1:0-Endstand. Nach vermeintlichen Provokationen kam es auf dem Spielfeld zu einem Gerangel zwischen den Spielern der beiden Vereine und Schiedsrichter Dario Herrera schickte sechs Fußballer und Boca-Trainer Jorge Almirón mit der Roten Karte vom Platz.

Die Rivalität zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca und River ist legendär. Aus Sorge über gewalttätige Auseinandersetzungen sind in Argentinien Gästefans bei Spielen bis auf wenige Ausnahmen in den Stadien nicht zugelassen. 2018 musste das Finale zwischen Boca und River in der Copa Libertadores aus Sicherheitsgründen sogar nach Madrid verlegt werden, nachdem der Bus mit den Boca-Profis bei der Fahrt ins Stadion von River-Fans angegriffen worden war.