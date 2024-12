Syriens Fußballverband ändert seine Nationalfarben

Nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad änderte der syrische Fußballverband (SFA) seine Nationalfarben.

Künftig wird die Nationalelf in Grün statt wie bisher in Rot einlaufen, auch das Logo wurde dementsprechend angepasst, wie die SFA auf den sozialen Medien bekannt gab. "Unser neues Nationaltrikot", schrieb der Verband. "Die erste historische Veränderung in der Geschichte des syrischen Sports, fernab von Nepotismus, Begünstigungen und Korruption."

In Syrien haben Rebellen am Sonntag nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg die Hauptstadt Damaskus eingenommen. Präsident Bashar al-Assad ist nach Russland geflohen. Syriens Fußball-Nationalteam liegt in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 95. Zu einer WM schafften es die Araber bisher noch nie.