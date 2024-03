Todkranker Eriksson durfte Liverpool coachen

Der schwedische Star-Trainer brach in Tränen aus.

Liverpool erfüllte dem todkranken ehemaligen Fußball-Trainer Sven-Goran Eriksson noch einen Herzenswunsch. Der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte frühere Teamchef des englischen Nationalteams durfte am Samstag ein Legendenteams der "Reds" gegen eine Ajax-Auswahl als Trainer betreuen.

Nach dem Spiel brach Eriksson in Tränen aus und war sichtlich gerührt: "Für Liverpool auf der Bank zu sitzen, das war mein Traum mein ganzes Leben lang. Jetzt ist es passiert, und es war ein wunderschöner Tag in jeder Hinsicht“, so der Schwede.

"Die Fans, das Spiel, die Spieler, alles, fantastisch, und danke an Liverpool, dass sie mir diese Gelegenheit gegeben haben, mich für ein so wichtiges Spiel einzuladen - es geht nicht um Punkte, aber die Bedeutung des Spiels ist unglaublich.

"Es war voller Emotionen, Tränen flossen. Es war mein Traumverein mein ganzes Leben lang - sogar als ich in England war, habe ich Liverpool unterstützt, aber ich konnte es damals nicht sagen. "Es ist ein guter Abschluss, mit Liverpool zu enden, es kann kaum besser sein als das."

Eriksson, 76, hatte in seiner schillerenden Karriere zwar mit Manchester City, Benfica und AS Roma weltbekannte Clubs betreut, nicht aber seinen Lieblingsverein seit Kindheitstagen, wie er zuletzt gestand. "Im besten Fall" habe er noch ein Jahr zu leben, erklärte der Schwede im Jänner.