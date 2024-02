Tormann hält Elfer - doch dann passiert DAS

Das Video der kuriosen Szene geht im Netz viral.

Zu einer äußerst kuriosen Szene kam es am Wochenende bei einem Spiel in Brasilien. Club Athletico Paranaense empfing Paraná Soccer Technical Center in der Staatsmeisterschaft von Paraná. In der 39. Minute bekommt die Heimmannschaft beim Stand von 0:0 einen gerechtfertigten Handelfmeter zugesprochen.

Tormann Diego Monteiro kann den Strafstoß zunächst stark parieren, wird dann aber doch noch bezwungen – vom eigenen Mitspieler.

Ein Video des kuriosen Eigentors geht derzeit im Netz viral. Viele User spekulieren darüber, ober der Verteidiger absichtlich ins eigene Tor traf. Das Spiel endete übrigens 4:0.