Torwart-Legende attackiert Vinicius Jr.

Real-Madrid-Superstar Vinicius Jr. (23) ist seit Jahren Opfer von rassistischen Beleidigungen und wurde deshalb bei einer Pressekonferenz am Montag emotional. Dafür wurde er nun öffentlich von einer Torwart-Legende attackiert.

Die zahlreichen rassistischen Beleidigungen, denen Vinicius Jr. immer wieder ausgesetzt ist, gehen nicht spurlos am brasilianischen Linksaußen vorbei. Bei einer Pressekonferenz (oe24 berichtete), einen Tag vor der 3:3-Partie zwischen Brasilien und Spanien, wurde dies deutlich. "Ich verliere mehr und mehr die Lust am Spielen", öffnete sich der 23-Jährige unter Tränen. "Ich will nur Fußball spielen."

Allerdings erweckt der Tränenausbruch des Brasilianers nicht bei jedem Mitgefühl - im Gegenteil, er wurde dafür sogar von einem Ex-Torwart attackiert.

Chilavert schockt mit homophoben Äußerungen

José Luis Chilavert (58), ehemaliger paraguayischer Torwart (1989-2003), kommentierte Vini Jrs. Situation auf der Kurznachrichtenplattform X mit schändlichen Worten: "Der Erste, der seine Gegner beleidigt und angreift, ist er. Sei keine Schw******, Fußball ist was für Männer."

Vinicius will gegen Rassismus vorgehen

Der Brasilianer, der zurzeit einen Marktwert von 150 Mio. Euro hat, versucht schon seit längerem mit lebenslangen Sperren für Fans, die mit rassistischem Verhalten auffallen, vorzugehen. Zuletzt wurden diskriminierende Gesänge auf den Tribünen bei den Champions-League-Spielen FC Barcelona gegen SSC Neapel und Atlético Madrid gegen Inter Mailand vorgetragen - Spiele bei denen Vinicius nicht einmal anwesend gewesen ist.