Fenerbahce lässt über Ausstieg aus Süper Lig abstimmen

Bereits im März drohte Fenerbahce mit einem Ausstieg aus der türkischen höchsten Spielklasse. Nun wählt Präsident Ali Koc drastische Worte bezüglich eines möglichen Wechsels in eine andere Liga.

Fenerbahce lässt seine Mitglieder am Dienstagabend bei einer außerordentlichen Generalversammlung des Fußball-Großclubs aus Istanbul darüber abstimmen, ob man aus der türkischen Süper Lig aussteigen soll. Eine entsprechende Drohung hatte der 28-fache nationale Meister nach einer Attacke an seinen Spielern durch gegnerische Fans nach einem Ligaspiel bei Trabzonspor im März verlautbart.

Koc: »Sterben lieber an einem einzigen Tag«

"Wir werden in eine unterklassige Liga absteigen, wenn es nötig ist. Wir sterben lieber an einem einzigen Tag, als jeden Tag zu sterben", sagte Fenerbahce-Präsident Ali Koc zu den Absichten des Clubs. Aktuell liegt Fenerbahce in der türkischen Meisterschaft auf Rang zwei, auf Tabellenführer Galatasaray fehlen zwei Zähler. Der türkische Fußball hatte in jüngster Vergangenheit mit Gewalt-Vorfällen für negative Schlagzeilen gesorgt.