José Mourinho wird Trainer bei Fenerbahçe Istanbul

Mourinho hatte zuletzt AS Roma trainiert und soll nun beim Istanbuler Traditionsclub einen Vertrag über zwei Jahre bekommen.

José Mourinho übernimmt den Istanbuler Traditionsclub Fenerbahce. Dies verkündete der Fußballtrainer am Samstagabend in einem achtsekündigen Videobeitrag über den offiziellen Kanal des Fußballclubs bei X, früher Twitter. "Lasst uns unsere Reise gemeinsam beginnen", sagte der 61-Jährige, der am Sonntagabend im Stadion von Fenerbahce vorgestellt werden soll.

Mou bekommt 2-Jahresvertrag

Weitere Details etwa zur Vertragsdauer teilte der türkische Vizemeister zunächst nicht mit. Wie die Nachrichtenagentur DHA am Freitag berichtete, soll der Starcoach einen Vertrag über zwei Jahre erhalten. Mourinho hatte zuletzt die AS Roma trainiert und folgt in Istanbul auf Ismail Kartal.