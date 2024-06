Startrainer Jose Mourinho steht vor einem Comeback im Clubfußball.

Man habe Verhandlungen mit dem 61-jährigen Portugiesen aufgenommen, bestätigte der türkische Vizemeister Fenerbahce Istanbul am Samstag in einer Stellungnahme an der Börse. Mourinho war im Jänner bei der AS Roma seines Amtes enthoben worden. Zuvor war er unter anderem für Chelsea, Real Madrid, Inter Mailand und Manchester United tätig. Mit dem FC Porto (2004) und Inter (2010) gewann er die Champions League.