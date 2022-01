Neuer Klub für ÖFB-Kicker Pehlivan

Der Ex-Rapidler wechselt innerhalb der türkischen Liga den Arbeitgeber.

Der Ex-ÖFB-Teamspieler wechselt von Caykur Rizespor zu Manisa FK. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt der Österreicher Pehlivan einen Vertrag bis 2023. Manisa ist aktuell Tabellen 13. und hat aktuell nur drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz.

Pehlivan hat eine lange Liste an Vereinen vorzuweisen. Er startete seine Karriere beim FC Rapid Wien, spielte dann in Österreich auch bei RB Salzburg ehe es ihn ins Ausland zog. In der Türkei spielte Pehlivan bereits für Gaziantespor, Bursaspor und Genclerbirgli. Für den ÖFB kam Pehlivan auf 17 Länderspiele.