Mittelfeldspieler Hannes Wolf könnte in der Türkei landen: Der ÖFB-Legionär ist bei Besiktas Istanbul Wunschspieler von Trainer Valerien Ismael.

Bevor die Vorbereitung auf die neue Saison am 27. Juni beginnt, will Besiktas noch einen Flügelspieler verpflichten. Es gilt Miralem Pjanic zu ersetzen, der nach seiner Leihe zu Barcelona zurückkehrt. Die Wahl könnte mit Hannes Wolf auf einen Österreicher fallen. Wie türkische Medien berichten, steht der 23-Jährige bei den "Adlern" ganz oben auf der Wunschliste.

Wird Wolf also bald ein Adler?

Im Mittelfeld ist er vielseitig einsetzbar, kann auf beiden Seiten als auch als Nummer 10 spielen. Bei Gladbach steht Wolf noch bis Juni 2024 unter Vertrag, für eine feste Verpflichtung müsste Besiktas also wohl tiefer in die Tasche greifen. Das letzte halbe Jahr war er an Swansea City verliehen.