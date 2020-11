Twitter: Diese Klubs werden am häufigsten beleidigt

Die Twitter-Kommunikation der deutschen Fußball-Fans wurde unter die Lupe genommen. Ein Verein kommt dabei besonders schlecht weg.

Sozialen Netzwerke spiegeln meist die Emotionen der Fans wieder. In Deutschland wurde nun eine interessante Twitter-Analyse von "Wettbasis.com" und "Vico Research" veröffentlicht, welcher Klub denn am häufigsten beleidigt wird bzw. auch welche Schimpfwörter am meisten in Verwendung sind.

Nach der Auswertung von rund 250.000 Twitter-Beiträgen im Zeitraum von 1. - 28. Oktober steht fest: Der FC Schalke 04 ist aktuell wohl der unbeliebteste Verein Deutschlands. 3,6 Prozent der Tweets enthielten mindestens ein Schimpfwort. Ein Hauptgrund ist sicherlich die lange Niederlagen-Serie, der "Knappen". Der letzte Sieg der Schalker in der Liga ist seit Anfang des Jahres her.

© Getty

Dahinter folgen die Klubs aus Berlin, Union Berlin mit 3,3% und Hertha BSC mit 2,9%. Dabei fokussierten sich die Beleidigungen bei Hertha BSC hauptsächlich auf die Vereinsführung. Zudem konnte Hertha im Oktober kein Spiel für sich entscheiden.

© Getty

Sportlicher Erfolg beruhigt die Fans

Am ruhigsten blieben die Tweets über den deutschen Rekordmeister FC Bayern München mit einer Beleidigungsquote von 0,5 Prozent. Das Team von David Alaba hatte in dem untersuchten Zeitraum jedes Spiel gewonnen. Die Fans der Mannschaft haben demnach wenig Grund für Aufregung.

© Getty

Bayern am beliebtesten

Bei der Anzahl an Tweets sind die Bayern den anderen Vereinen aber weit voraus: Mehr als ein Drittel der Tweets über die Klubs der deutschen Bundesliga sind über den FC Bayern München (78.3000 Beiträge). Den zweitplatzierten Borussia Dortmund erwähnten die Fans in 41.065 Beiträge. Auf Rang drei folgt der FC Schalke 04, über den in 21.765 Beiträgen diskutiert wurde.

Das sind die häufigsten Schimpfwörter

Bei den Schimpfwörtern, die die Bundesliga-Fans auf Twitter am meisten nutzen, gibt es zwei deutliche Favoriten: Mit 103 bzw. 102 Nennungen führen "Arsch" und "verdammt" das Ranking an. Platz drei geht an "Idioten" mit insgesamt 82 Nennungen. Mit einigem Abstand folgt dahinter auf Platz vier "Hurensohn", was in 63 Beiträgen gefallen ist.