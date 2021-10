Ultras blockieren Autobahn für Fan-Prügelei

Fans des italienischen Fußball-Drittligisten Paganese Calcio haben nach einer Derby-Niederlage eine Autobahn blockiert und sind auf gegnerische Anhänger losgegangen.

Laut Medienberichten ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag, nachdem Paganese 0:3 in dem gut 30 Kilometer entfernten Avellino in der Region Kampanien verloren hatte. Die Ultras der Gästemannschaft stoppten demnach ihren Kleinbus und andere Fahrzeuge auf der Autobahn, so dass sie nicht passiert werden konnten. Dann attackierten sie mit Stöcken zwei Autos mit Avellino-Anhängern, demolierten Heck- und Frontscheibe und verletzten eine Person, wie die Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete.

Follia degli ultras della #paganese nel post gara contro l’Avellino. Autostrada bloccata e auto danneggiate. Aggressione folle pic.twitter.com/W5u784U481 — Michelangelo Freda (@m_freda21) October 24, 2021

Auf Amateuraufnahmen ist zu sehen, wie zumeist schwarz gekleidete Menschen auf der Autobahn an den angehaltenen Autos vorbei laufen. Einige haben Stöcke in der Hand. Fahrer, die nicht zu den Fans gehörten und gegen die Blockade protestierten, wurden bedroht, wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb. Vor allem bei den Kindern in den Autos habe die Aktion für große Angst gesorgt, hieß es. Die Autobahn blieb für etwa eine halbe Stunde blockiert, ehe die Polizei anrückte.