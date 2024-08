Weltmeister verlässt Manchester City

Nun ist es fix: Manchester City muss sich von Stürmer-Joker Julian Alvarez verabschieden.

Ein Weltmeister verlässt Englands Meister. Seit Wochen kamen immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang des Stürmer-Jokers Julian Alvarez von Manchester City auf. Nach langem Spekulieren ist jetzt klar: Der Argentinier verlässt die Insel und hat in Spanien seine neue Arbeitsstätte gefunden. Das bestätigte City-Erfolgstrainer Pep Guardiola.

Guardiola: "Ist in Ordnung, wenn man gehen will."

Alvarez, der in England oftmals nur die zweite Wahl hinter Tormaschine Erling Haaland gewesen war, zieht es zu Atletico Madrid. Für den 24-Jährigen sollen die Colchoneros eine unglaubliche Summe von rund 80 Millionen Euro bieten. Im Jänner 2022, als die Citizens den Stürmer zu sich holten, kauften diese billiger ein: 22 Millionen Euro zahlte der amtierende Meister damals an den argentinischen Klub River Plate. Nach 67 Auftritten und 20 Treffern für ManCity nimmt Alvarez Premier-League-Reise nun aber ein Ende.

Coach Guardiola verkündete die Transfer-Neuigkeiten bei einer Pressekonferenz: "Ich möchte Julian meinen Dank aussprechen. Wir haben alles gewonnen, sein Beitrag war enorm. Er wurde von der Mannschaft für sein Verhalten unglaublich geliebt", erklärte der 53-jährige Spanier. "Aber wenn er gehen will, eine neue Herausforderung sucht - Atletico ist ein Spitzenverein - dann ist es in Ordnung wenn man gehen will."