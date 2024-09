0:3-Klatsche! Schwarzer Tag für Bullen in Prag

Was für ein Fehlstart für Salzburg in die neue Champions League! Beim tschechischen Double-Sieger Sparta Prag gab es am Mittwoch eine 0:3-Klatsche.

Während Sparta mit überfallsartigem Pressing begann, waren die ersatzgeschwächten "Bullen" (Bidstrup krank, Kjaergaard verletzt) völlig von der Rolle. Nach 107 Sekunden, nach einem Abstauber von Kairinen stand es 0:1 (2.). Tormann Blaswich hatte einen gefährlichen Haraslin-Schuss vor die Beine des Prag-Stürmers klatschen lassen. Der deutsche Goalie hätte zwei Minuten später beinahe noch einen Gegentreffer kassiert, Haraslins Schuss verfehlte nur knapp das Tor. Nach einer Viertelstunde setzte sich Olatunji mit einem guten Kopfball erstmals gefährlich in Szene Kurz kam bei den Bullen Hoffnung auf, doch das vermeintliche Ausgleichstor durch Yeo war Abseits (17.). In der Folge drohten die Bullen, von den Hausherren überrollt zu werden. In der Offensive fehlten die Ideen gegen die Tschechen, die die Räume geschickt eng machten. Auffälligster Bulle war Rechtsverteidiger Amar Dedic, der mehrere Male nach innen zog und dabei einmal auch gefährlich abschloss (36.). Auch Konaté brachte keinen Umschwung Doch vor der Pause erhöhte Sparta. Nach einem Mellberg-Ballverlust schlug Kapitän Panak bei einem Klärungsversuch den Ball einfach nach vorne, bediente damit aber ideal Olatunji, der freistehend ins lange Eck traf 0:2 (42.). Blaswich war machtlos. Kurz später setzte Clark einen Freistoß aus guter Position drüber - das passte zum enttäuschenden Premieren-Auftritt des Ex-Liverpool-Kickers. Zur Pause nahm Lijnders Mellberg vom Feld, für ihn kam Mamady Diambou, der allerdings rechts spielte, Dedic ging auf die linke Position. Ab der 57. Minute war auch im Angriff vieles neu, kam Karim Konate zum Comeback, auch Adam Daghim durfte sich versuchen. Für Yeo und Dorgeles Nene war die Partie zu Ende. Die Hoffnungen, mit dem Doppeltausch eine Wende herbeizuführen, waren schnell weg - nach einem Piatkowski-Schnitzer bediente Olatunji Mittelfeldspieler Laci, der seinen Gegenspieler inklusive Blaswich ins Leere laufen ließ und ins leere Tor vollendete - 0:3 (58.). Danach hätte die Niederlage noch höher ausfallen können, etwa bei einer Chance von Ermal Krasniqi (78.). Salzburg blieb im Gegensatz zu den erfolgreichen Quali-Auftritten gegen Twente Enschede und Dynamo Kiew vieles schuldig. So gab es gleich zum Start einen herben Dämpfer im Kampf um einen Platz im Achtelfinale, in das die Top-Acht-Teams der 36 Vereine fix einziehen und auf das die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 über das Play-off noch eine Chance haben. Sparta Prag, blieb bei der Rückkehr in die Königsklasse nach 19 Jahren auch im 27. Spiel in Folge ungeschlagen. Kapitän Blaswich: "Wir sind sehr enttäuscht. Nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, ist uns gelungen." Nächste Chance in Champions League: Heimspiel gegen Brest am Dienstag Nach der zweiten Pflichtspiel-Pleite in Folge werden die Bullen am Dienstag (18.45) daheim gegen Stade Brest einen neuen Anlauf in der Champions League nehmen. Davor geht es in der Bundesliga am Sonntag zur WSG Tirol.