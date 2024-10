2:3! Zweite Königsklassen-Pleite für St.Pölten-Ladies

Die Damen des spusu SKN St.Pöltens kassierten im Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City eine 2:3-Pleite.

Zweite Champions-League-Pleite für die Damen des spusu SKN St. Pölten! Im Ausweichstadion, der Wiener Generali Arena, rund eine Stunde vom eigenen "Wohnzimmer" entfernt, kassierten die Wölfinnen ein 2:3 gegen den aktuellen Tabellenführer der englischen Women's Super League, Manchester City. Nach der 0:2-Pleite im Auftakt-Duell mit dem schwedischen Meister Hammarby gab es für die mehr als 3000 heimischen Fans (Rekord!) vor Ort ein enttäuschendes Endergebnis.

Früher Gegentreffer schwächte Wölfinnen nicht

Bereits in der 5. Minute gab es den Rückschlag für die Niederösterreicherinnen. Nach Vorlage von Aoba Fujino schlenzte Australierin Alanna Kennedy das Leder ins rechte obere Eck. Auch nach dem frühen Gegentor blieb es nicht ungefährlich für die Gastgeberinnen. ManCity drängte das Team von Trainerin Celia Brancao erfolgreich in die eigene Spielhälfte zurück, brachten SKN-Goalie Carina Schlüter ordentlich ins Schwitzen. Doch die Wölfinnen wehrten sich.

Einen ersten guten Torversuch von Seiten der St-Pöltnerinnen gab es durch Kamila Dubcova (14.). Die Mittelfeldspielerin zielte im Strafraum zur Mitte ab, kam mit ihrem Schuss allerdings nicht an Torfrau Khiara Keating vorbei. Den Gegnerinnen blieb ein zweiter Treffer in der ersten Halbzeit zwar verwehrt, dafür durften die Fans des Heimteams kurz vor der Pause erstmals jubeln (40.). Melanie Brunnthaler glich nach einem Eckball aus. Mit einem 1:1-Stand ging es in die Kabine.

Dubcova ließ die Fans jubeln

Kaum aus der Pause zurück, ging es wieder heiß her im Strafraum des Heimteams. Doch dank einer Super-Parade von Schlüter wurde es in der 51. Minute nichts mit dem zweiten Gegentreffer nach einem gefährlichem Schuss durch Mary Fowler. Dann drehte sich der Spieß allerdings um. Ein Assist von Sarah Mattner lieferte Dubcova die Grundlage für den Führungstreffer - 2:1!

Der Ausgleich für ManCity ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Wieder war Fujino am Treffer der Engländerinnen beteiligt, dieses Mal allerdings als Torschützin (57.) - 2:2! Immer wieder gibt es von beiden Seiten neue Versuche in Führung zu gehen. Glück sollte dabei erst Fowler in der 80. Minute per Kopf. An der 2:3-Niederlage konnte St. Pölten bis zum Abpfiff nichts mehr ändern.