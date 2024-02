0:1 - Bayern verliert in Rom gegen Lazio

Der FC Bayern München verliert am Mittwoch in Rom gegen Lazio im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 0:1. Siegtreffer für die Römer erzielte Ciro Immobile in Minute 69 per Elfmeter, zuvor hatte Upamecano nach Foul im Strafraum Rot gesehen. Jetzt droht Bayern das Aus in der Königsliga.

Bayern-Trainer Tuchel reagierte auf die 0:3-Pleite gegen Leverkusen: Anstelle von Boey, Dier und Pavlovic kamen Müller, Kimmich und Guerreiro von Beginn an. Harry Kane bekommt die Chance, sich zu rehabilitieren – und vernebelt gleich (7.). Auf der anderen Seite vergibt Luis Alberto (22.). Bayern bestimmt die 1. Halbzeit: Nach einem Freistoß-Trick verfehlt Sané das Tor knapp (32.). Kurz später zimmert Musiala den Ball aus 10 Metern drüber (40.). Nach Seitenwechsel drückt Lazio an Eine Riesenchance von Isaksen pariert Neuer (48.). Dann zerfallen die Bayern. 67. Minute: Upamecano steigt Isaksen im Strafraum auf den Knöchel – Rot. Und Elfmeter für Lazio. Immobile stellt cool auf 1:0 (69.). Danach läuft bei der Tuchel-Truppe kaum was zusammen. Nach dem 0:1 steht man vor dem Rückspiel am 5. März in München mit dem Rücken zur Wand. Neuer: "Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit fehlen" Bayern-Goalie Neuer meinte nach der Niederlage selbstkritisch: "Das war einfach zu wenig. Wir hätten mindestens Unentschieden spielen müssen." Doch die Basis dafür zu legen, habe man in der 1. Halbzeit versäumt: "Wenn wir 1:0 in Führung gehen, wird das ein anderes Spiel. In der 2. Halbzeit sind wir nicht mehr dominant aufgetreten. Die Selbstverständlichkeit und die Leichtigkeit hat gefehlt." Die immer stärker werdende Kritik von außen müsse man ausblenden. Neuer: "Wir sind die Frustriertesten, aber wir tragen auch die Verantwortung." Am Sonntag geht's in der Liga mit dem Auswärtsmatch gegen Bochum weiter.