Jetzt muss ManCity völliges CL-Debakel verhindern

Gegen Club Brügge gilt es am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) in der Champions League eine Mega-Blamage zu verhindern.

Für Manchester City heißt es am letzten Spieltag der Fußball-Champions-League alles oder nichts. Mit einem Heimerfolg gegen den Club Brügge zum Abschluss der Ligaphase am Mittwochabend (ab 21Uhr im Sport24-Liveticker) stehen die in dieser Saison strauchelnden "Citizens" zumindest im Play-off um den Einzug ins Achtelfinale. Schon bei einem Unentschieden ist die Saison in der Königsklasse für den Bewerbsieger von 2023 hingegen vorbei.

Aus der Riege der Großclubs muss auch Paris Saint-Germain in der letzten Runde mit nicht weniger als 18 Parallelspielen noch ein wenig zittern. Eine Niederlage beim VfB Stuttgart wäre für die Franzosen ungünstig, bei einem Remis sind jedoch beide Clubs im Play-off vertreten. Weiter oben in der Tabelle peilen der FC Bayern, Real Madrid oder auch Borussia Dortmund die direkte Achtelfinal-Qualifikation an. Diese haben bisher nur Liverpool und der FC Barcelona mit sieben bzw. sechs Siegen aus den bisherigen sieben Partien abgesichert.

Guardiola sieht "kein Problem"

Nur acht Punkte hat Manchester City in sieben Runden geholt. Siege gab es nur gegen Sparta Prag und das bis dato punktelose Slovan Bratislava. Auf Platz 25 unter 36 Clubs halten Erling Haaland und Co. aktuell. Pep Guardiola sprach von einem "Finale" gegen Brügge. Der Spanier ist in seiner Trainerkarriere noch nie in einer Gruppenphase gescheitert. "Es ist kein Problem, es ist eine Möglichkeit, eine Aufgabe. Und der stellen wir uns", sagte Guardiola. Ans Ausscheiden wollte er "nun gar nicht denken". Brügge hat seit 20 Pflichtspielen nicht mehr verloren.

Kommt City weiter, wird Englands (Noch)Meister als ungesetzte Mannschaft in die Auslosung für das Play-off am Freitag gehen. Gespielt wird am 11./12. und 18./19. Februar, die Sieger der Duelle stehen im Achtelfinale. Dass sich die Vertreter aus den großen Ligen die zusätzlichen englischen Wochen gerne ersparen würden, liegt auf der Hand.

Drei Serie-A-Teams verteidigen Achtelfinal-Fixplatz

So verteidigt Bayer Leverkusen gegen Sparta Prag den achten Platz. Salzburg-Gegner Atletico Madrid ist Fünfter, aus der Serie A sind Inter mit Marko Arnautovic, Milan und Atalanta Bergamo in den Top acht vertreten. Für Bayern München mit Konrad Laimer ist selbst bei einem Erfolg gegen Bratislava das Play-off wahrscheinlich, dasselbe gilt für David Alabas Real, das auswärts auf Stade Brest trifft. Dortmund hat daheim Nachzügler Schachtar Donezk zu Gast. Marcel Sabitzer könnte beim BVB nach dem Ausfall von Felix Nmecha in die Startelf rücken.