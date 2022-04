Polizei-Einsatz in Atletico-Kabine

Einige Atletico-Stars dürften das Aus in der Königsklasse nicht gut verkraftet haben. Das Spiel wurde schon gegen Ende immer ruppiger, nach Schlusspfiff musste sogar die Polizei in die Kabine stürmen.

Atletico Madrid verpasst mit dem 0:0 im Viertelvinal-Rückspiel gegen ManCity die Chance auf ein Madrider Derby in der nächsten Runde. Schon gegen Ende der Partie kochten immer wieder die gemüter hoch. Immer wieder im Mittelpunkt war Stefan Savic, der serbische Abwehr-Boss der Spanier war schon der Auslöser für die Rudelbildung in der 90. Minute. Kam sich dabei mit Manchesters Wechselspieler Jack Grealish wortwörtlich in die Haare

Me parto las pelotas con Savic pic.twitter.com/qkYOHWrTdX — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) April 13, 2022

Doch auch nach Schlusspfiff ging es weiter. So berichtete Darren Fletcher vom britischen TV-Sender BT Sport, dass es im Spielertunnel am Weg in die Umkleiden noch heftiger zur Sache ging, als am Spielfeld.WIeder war es Savic, der den Berichten zufolge auf Grealish losging. Danach eskallierte die Situation komplett. mehrere Spieler Atleticos spuckten und schimpften in Richtung der Engländer. Sogar die Polizei musste am Ende ausrücken um die Lage zu beruhigen.

Ein unwürdiger Abschluss eines großartigen Champions-League-Abends, der wohl noch ein Nachspiel haben wird.