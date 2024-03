1:1 - Real Madrid zittert sich gegen RB Leipzig ins Viertelfinale

Im Top-Spiel am Mittwoch in der Champions League schaffte Real Madrid mit Ach und Krach den Einzug ins Viertelfinale. Dank einem 1:0 im Hinspiel gegen RB Leipzig reichte dem Rekord-Champions-League-Sieger ein 1:1 (Gesamtscore: 2:1) fürs weiterkommen.

Nach der 1:0-Führung aus dem Hinspiel konnte sich Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel-Kracher gegen Leipzig nicht zurücklehnen. Tatsächlich machten die Bullen von Beginn an viel Druck. Einzig an der Chancenverwertung (z. B. drei Mal durch Openda) happerte es, so zitterte sich der Rekord-Champions-League-Sieger mit einem 0:0 in die Pause. Pfiffe von den Rängen. Nach Seitenwechsel brachte Real-Coach Ancelotti mit Rodrygo frischenWind.

Vinicius Jr rettet den Real Aufstieg

Die 65. Minute im Bernabeu: Fehlpass von Xaver Schlager, Kroos spielt auf Bellingham, der Vinicius Junior bedient. Der Brasilianer, zuvor an Gelb-Rot vorbei geschrammt, trifft vom Elferpunkt zum 1:0. Quasi im Gegenstoß lenkt Rüdiger einen Xavi-Schuss in höchster Not ins Torout.

Real kann sich nicht befreien

Nach zwei Ecken und einem Outeinwurf flankt Raum zu Orban, der köpft zum 1:1 ein (68.) – alles wieder offen. Trainer Marco Rose ballte die Faust, trieb seine Truppe an. Im Finish warf Leipzig (ab 85. mit Baumgartner) nochmal alles nach vorne. Dani Olmo vergab den Matchball (90+2) – Latte! Real zittert sich mit dem Gesamtscore von 2:1 ins Viertelfinale.