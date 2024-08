Schinkels vor Salzburg-Kracher: "Taschentücher bleiben weggepackt."

Oe24-Sport-Insider Frenkie Schinkels nimmt Vizemeister RB Salzburg und Gegner Dynamo Kiew vor dem Champions-League-Play-off am Mittwoch (21 Uhr, Canal+) unter die Lupe.

Auch wenn der russische Angriffskrieg allgegenwärtig ist und wir mit Ukraine-Kickern mitfühlen: In der Champions League geht's um sportlichen Erfolg und um Millionen. Deswegen ist in den Play-off-Spielen gegen Dynamo Kiew kein Platz für Sentimentalitäten, die Taschentücher bleiben weggepackt.

"Heimspiel" in Polen für Ukrainer

Dass Salzburg am Mittwoch (21 Uhr, Canal+) im schwierigen Auswärtsspiel "nur" nach Polen muss, macht die Aufgabe nicht einfacher. Dynamo Kiew hat sich an die veränderte Heim-Situation längst gewöhnt. Zudem sind die Ukraine-Fußballer besonders motiviert, weil sie wissen, dass sie ihren Landsleuten in schwierigen Zeiten Freude bereiten können.

Auch wenn sie mit Dynamo Kiew die bisher stärkste Mannschaft vor der Brust haben: Die Salzburger müssen ihr starkes Offensivspiel, das sie unter Klopp-Schüler Lijnders begonnen haben, weiter durchziehen. In der Defensive ist allerdings noch viel Luft nach oben.