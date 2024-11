Shitstorm gegen Sabitzer: "Bin kein Sturm-Fan"

Sturm-Fans sind richtig sauer auf Marcel Sabitzer.

"Ich bin kein Sturm-Graz-Fan", mit dieser Aussage im Sky-Interview heizte der gebürtige Grazer das Champions-League-Duell gegen den heimischen Double-Sieger (ab 21 Uhr im sport24-Liveticker) zusätzlich an. Die Kommentare ("Hobby-Kicker", "Möchtegern-Pfiefke" "S... Roter") auf der Sky-Sport-Austria-Facebook-Seite lassen keinen Zweifel: Sabitzer hat sich mit dem Sager nicht zum Liebling der Sturm-Fans gemacht.

Vater Herfried stürmte für den GAK

Allerdings: Die Antipathie gegen Sturm dürfte auch familiär bedingt sein. Zur Erinnerung: Sabitzers Vater Herfried spielte in den 1990er Jahren für den Stadtrivalen GAK und erzielte in 87 Spielen 32 Volltreffer. Und so kam es dass Marcel seine Fußball-Karriere auch bei den Roten Teufel in Graz startete. Der Rest ist Fußball-Geschichte.

Sabitzer lobt auch Sturm

Nun kommt es ausgerechnet in der Königsklasse zum Wiedersehen mit dem Grazer Stadtrivalen. Sabitzer: ""Ich habe viele Erinnerungen an das sportliche Graz. Sturm ist jetzt nicht Favorit, aber man muss anerkennen, dass sie es gut machen, speziell die letzten zwei, drei Jahre. Sie haben Salzburg ein bisschen den Rang abgelaufen." Immerhin auch versöhnliche Worte des 30-jährigen Dortmund-Stars.