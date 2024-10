Sturm bereit für Top-Sensation gegen Sporting

Am Dienstag (21 Uhr, live Sky) trifft Double-Champions Sturm Graz im Rahmen der Champions League auf Portugals Meister Sporting Lissabon.

Mit einem 5:2-Triumph im 200. Grazer Derby gegen den GAK verteidigte Double-Champion Sturm Graz erfolgreich seinen Platz an der Bundesliga-Tabellenspitze - eine Position von der man auf Champions-League-Ebene weit entfernt ist. Nach zwei bereits absolvierten Königsklassen-Partien warten die Blackies weiterhin sehnsüchtig auf einen Erfolg. Dienstagabend (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen Sporting Lissabon gibt es die nächste Möglichkeit, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen.

In Europa League gab's kein Glück gegen Sporting

Mit bislang zwei Niederlagen ist dies den Grazern noch nicht gelungen. Zum Auftakt im September gab es auswärts eine 1:2-Pleite gegen Brest. Anfang Oktober folgte dann daheim eine 0:1-Enttäuschung gegen den belgischen Club Brügge. Jetzt wartet der aktuelle portugiesische Tabellenführer Sporting Lissabon, gegen den man im vergangenen Jahr in der Europa League kein Glück hatte, auf die Steirer.

Damals gab es in der Gruppenphase zwei Niederlagen gegen die Portugiesen (Heim: 1:2; Auswärts: 0:3). Dass den Gastgebern mit dem amtierenden Meister Portugals ein starker Gegner im Wörthersee Stadion gegenüberstehen wird, weiß auch Sturm-Coach Christian Ilzer: "Sporting gehört für mich aktuell zu den besten Mannschaften Europas."

Portugiesen kassierten letzte Pleite im August

Allerdings geht Sturm dabei mit neuem Schwung in die nächste CL-Partie, denn zuletzt lieferten Stürmer-Star Mika Biereth und Co. gleich zwei beeindruckende Tor-Shows ab. Zunächst verpasste man Vizemeister RB Salzburg vor der Länderspielpause eine 5:0-Abreibung. Am Sonntag gab es dann erneut fünf Sturm-Tore, diesmal gegen Stadtrivalen GAK. "Wir können viel Selbstvertrauen aus den letzten Spielen mitnehmen. Aber wir sollten auch in der Champions League beginnen, gute Leistungen in Ergebnisse zu gießen", so Biereth. Trainer Ilzer erklärte, dass ein Team derzeit "im Flow ist, sich als Mannschaft gut spürt".

Doch auch die portugiesischen Gegner dürften erfolgreich ihren Rhythmus gefunden haben - die letzte Pleite gab es am 3. August im portugiesischen Super-Cup-Duell mit dem FC Porto. In der Liga bislang ungeschlagen sowie mit einem CL-Sieg (2:0 gegen Lille) und einem Remis (1:1 gegen PSV Eindhoven) im Gepäck reisen Tormaschine Viktor Gyökeres und Co. in Klagenfurt an.

Mögliche Aufstellungen

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee - Yalcouye, Chukwuani, Kiteishvili, Böving - Biereth, JattaSporting: Israel - Debast, St. Juste, Inacio - Quenda, Morita, Hjulmand, Catamo - Trincao, Gyökeres, Goncalves