0:1 – Tapfere Grazer bleiben gegen Dortmund unbelohnt

Sturm Graz bleibt weiterhin vom Champions-League-Glück ungeküsst!

Während die Jung-Mannschaft der Blackies sich gestern im Rahmen der Youth League gegen die Youngsters von Borussia Dortmund durchsetzen konnte (3:2), blieb dem A-Team der Blackies selbiges wenige Stunden später verwehrt. Nach bislang drei Königsklassen-Pleiten, gab es gegen Dortmund die bereits vierte Niederlage der Liga-Phase (0:1).

Kein Tor in erster Halbzeit

Einen Treffer bekam man gestern Abend im Signal Iduna Park erst spät zu sehen. Nichtsdestotrotz präsentierten sich die Hausherren bereits kurz nach Anpfiff als die dominantere Mannschaft, beanspruchten das Leder überwiegend für sich.

Doch ein Treffer sollte dem Vorjahresfinalisten nicht gelingen. Chancen gab es für den BVB dennoch zahlreiche, oft mit Beteiligung von ÖFB-Star Marcel Sabitzer (5., 15, 28.), doch die Schüsse waren entweder zu unpräzise, oder Sturm-Goalie Kjell Scherpen war zur Stelle.

Kurz bevor es in die Pause ging sah es allerdings fast nach dem Gegentreffer für Österreichs Double-Champion aus. Maximilian Beier bahnte sich seinen Weg in den gegnerischen Strafraum, schaffte es sogar an Scherpen vorbei. Allerdings konnte Kapitän Otar Kiteishvili rechtzeitig an der Torlinie schlimmes verhindern. Mit einem 0:0-Stand ging es in die Pause.

Malen erlöst Hausherren

Nach erneutem Anpfiff blieb die Rollenverteilung gleich – doch weiterhin kein Tor. Dann gab es allerdings für Sturm-Fans einen Moment der Hoffnung. Stürmer-Import Mika Biereth köpfte nach einer präzisen Flanke von Abwehr-Mann Jusuf Gazibegovic den Ball knapp über das BVB-Tor (72.).

Als es schon fast danach aussah, als würden beide Teams sich mit einem torlosen Remis voneinander trennen, fiel der erste (und letzte) Treffer des Abends: Nach einem Fehler von Defensiv-Kraft Emanuel Aiwu nahm das Unglück seinen Lauf und der eingewechselte Donyell Malen beendete die Tor-Durststrecke der Partie (85.).