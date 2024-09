Tragisches Unglück überschattet Champions-League-Kracher

Ein schockierendes Unglück erschütterte die Fußballwelt und das Champions-League-Duell zwischen dem AC Milan und dem FC Liverpool in den Hintergrund gerückt.

Der Tod eines Liverpool-Fans hat das Champions-League-Spiel zwischen AC Milan und dem Klub aus der englischen Premier League überschattet. Der Fußballfan starb laut Liverpool-Angaben am Dienstag in der Nähe des Flughafens in der italienischen Stadt Bergamo auf dem Weg nach Mailand durch einen Verkehrsunfall. In Gedenken an den verstorbenen Anhänger trugen die Liverpool-Spieler beim Champions-League-Spiel gegen Milan schwarze Trauerflor.

Der Klub teilte zudem mit, dass Vereinsmitarbeiter in Mailand mit der örtlichen Polizei und dem Konsulat zusammenarbeiten. Unterstützung bekämen dazu Liverpool-Fans, die ebenfalls von dem verheerenden Unfall betroffen seien.