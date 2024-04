Siege für Olympiakos, Brügge & Aston Villa

Die Hinspiele im Viertelfinale der Conference League brachte packende Duelle hervor!

Olympiakos Piräus setzten sich gegen Fenerbahce Istanbul mit 3:2 durch. Die Griechen führten zur Pause mit toren von Fortounis (8.) & Jovetic (32.) mit 2:0 und erhöhten sogar nach Anpfiff der zweiten Hälfte durch Chiquinho (57.) auf 3:0. "Die Sache ist gegessen" hätte man sagen können!

Tadic verkürzte nach Foul-Elfmeter in Minute 68 zum 3:1, Irfan Can Kahveci staubte zum 3:2 (74.) ab. Italien-Star Bonucci vergab in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich.

PAOK verliert ohne Murg

In der Conference-League setzte es für PAOK Saloniki ohne den erkrankten Thomas Murg und mit dem im Finish eingewechselten Stefan Schwab (ab 72.) eine Auswärtsniederlage.

Der Tabellenführer der griechischen Liga verlor bei Club Brügge mit 0:1 (0:1). Brügge-Stürmer Thiago scheiterte in der 78. Minute mit einem Elfmeter an Torhüter Dominik Kotarski, der das Strafraum-Foul begangen hatte.

Aston Villa siegt gegen Lille

Aston Villa sorgte mit einem 2:1 (1:0)-Heimsieg über OSC Lille für den einzigen englischen Erfolg an diesem Abend.

Nullnummer in Pilsen

In der einzigen torlosen Partie trennten sich Viktoria Pilsen und AC Fiorentina mit 0:0.

Rückspiele der Europa Conference League finden am kommenden Donnerstag statt.