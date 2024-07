Violette Helm-Premiere im hohen Norden

Im hohen Norden startet die Wiener Austria am Donnerstag in die Saison.

Im Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League beim finnischen Cupsieger Ilves Tampere (ab 18 Uhr im Sport24-LIVETICKER) geht es für die Favoritner um eine gute Ausgangslage für die Retourpartie nächsten Mittwoch. "Man darf die auf keinen Fall unterschätzen", warnte Neo-Coach Stephan Helm, der in Finnland sein Pflichtspiel-Debüt bei den "Veilchen" gibt.

Im neuen Tammelan Stadion, das 8.000 Zuschauern Platz bietet, wartet auf die Austria ein Kunstrasen. Helm wollte das nicht überbewerten. "Ich bin da ein bisschen aus meiner Schweiz-Zeit geprägt. Die Spitzenmannschaft Young Boys hat einen Kunstrasen im Stadion liegen. Das ist für mich nicht so ein Thema." Man werde sich beim Abschlusstraining rasch daran gewöhnen.

Ein größeres Thema dürfte dagegen sein, dass die Finnen mitten in der Ganzjahres-Meisterschaft stehen und damit im Rhythmus sind. Diesen müssen die Wiener erst noch finden. "Die ersten drei Wochen der Vorbereitung standen im Zeichen der Fitness. In den letzten sieben bis acht Tagen lag der Fokus schon darauf, am Punkt da zu sein. Ich denke, dass wir ein gutes Timing erwischt haben und jetzt richtig frisch sind für das erste Spiel", meinte Helm.

Veilchen-Abwehr gefordert

Ilves - zu deutsch Luchs, der auch zähnefletschend im Logo zu sehen ist - liegt derzeit als torgefährlichstes Team in der Veikkausliiga auf Rang vier, zwei Zähler hinter Meister HJK Helsinki. Dementsprechend groß ist der Respekt. "Sie spielen dort sehr mutig. Man muss ihnen mit gut organisierter, aggressiver Spielweise beikommen, weil wenn man ihnen Raum gibt, dann zeigt sich, dass sie auch sehr gute Fußballer in ihren Reihen haben", erklärte der Austria-Coach. Vor allem der 24-jährige Santeri Haarala hat sich mit bisher 16 Treffern in 23 Pflichtspielen heuer als Knipser erwiesen.

Helm zeigte sich aber auch "überzeugt, dass es, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, möglich ist, dass wir sie schlagen." Ein Ziel in dieser Saison sei, "dass man erkennt, dass wir stabil unsere Spielweise auf den Platz bringen. Gegen einen Topgegner vielleicht auf die eine oder andere Art, und gegen andere Gegner mit mehr Spielanteilen."

Innenverteidiger Johannes Handl fehlt zum Saisonauftakt wegen seines Außenbandrisses. Der Einsatz von Stürmer Andreas Gruber, der beim Testspiel gegen den FC Porto früh wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, ist fraglich.