Lazio Rom hat sich in eine gute Ausgangsposition für den direkten Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League gebracht. Betis Sevilla und und St. Gilloise haben sich den Gruppensieg gesichert und stehen damit im Achtelfinale.

In Rom ging der Außenseiter aus Dänemark durch den 21-jährigen Gustav Isaksen (8.) in Führung. Sergej Milinkovic-Savic (36.) und Pedro Rodriguez (58.) drei Minuten nach seiner Einwechslung drehten die Partie aber zugunsten der Mannschaft von Maurizio Sarri.

In Gruppe C gewann Betis Sevilla das Spitzenspiel bei Ludogorez Rasgrad mit 1:0 und hat damit das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Auch in Gruppe D hat der belgische Club St. Gilloise mit einem 2:0 beim punktlosen Schlusslicht Malmö den Gruppensieg fixiert. Union Berlin mit ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel übernahm mit einem 1:0 zu Hause gegen Braga Rang zwei, der einen Platz im Play-off gegen einen Drittplatzierten der Champions League bedeuten würde.

Arsenal verspielt vorzeitigen Aufstieg

In Gruppe A verspielte Arsenal den vorzeitigen Aufstieg. Die Londoner mussten sich bei PSV Eindhoven (mit Philipp Mwene) mit 0:2 geschlagen geben, haben vor der letzten Runde aber noch zwei Punkte Vorsprung auf die Niederländer, die zumindest Platz zwei sicher haben. Arsenal empfängt um Abschluss Schlusslicht FC Zürich.

In Gruppe B verspielte Rennes beim 3:3 im direkten Duell um Platz eins gegen Fenerbahce in Istanbul eine 3:0-Führung. Dynamo Kiew ist nach einem 3:3 bei Larnaca vorzeitig ausgeschieden.